Verona, Juric cerca punti: contro l’Inter ne cambia tre – CdS

In vista di Verona-Inter in programma giovedì sera, Ivan Juric dopo la sconfitta maturata a Brescia cerca di imitare il Bologna e strappare qualche punto ai nerazzurri. Contro l’Inter, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il tecnico ne cambia tre.

TRE CAMBI – Ivan Juric tenta il colpo casalingo contro l’Inter per rimettersi in scia e continuare il sogno europeo. Rispetto la precedente sfida – persa per 2-0 contro il Brescia -, il tecnico farà tre cambi, due di questi forzati: il primo riguarda il ritorno da titolare di Gunter al posto di Empereur. A centrocampo invece non ci sarà Badu, al suo posto torna Amrabat. In attacco invece non ci sarà Borini per infortunio, al suo posto Pessina (con Zaccagni) dietro le spalle dell’unica punta Di Carmine.

Di seguito la probabile formazione del Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

Fonte: Corriere dello Sport