Verona-Inter, nerazzurri giÃ  al lavoro agli ordini di Conte: tre a parte – Sky

Verona-Inter, nerazzurri già al lavoro agli ordini di Conte: tre a parte – Sky

Antonio Conte Inter

Verona-Inter è in programma mercoledì alle 18:30. La squadra, agli ordini di Antonio Conte, è al lavoro per preparare la sfida. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

LE SCELTE – Verona-Inter è in programma mercoledì alle ore 18:30. L’Inter proverà ad agguantare la settima vittoria consecutiva contro un Verona che è contro le grandi si esalta. Nella giornata odierna è andato in scena l’allenamento: per i calciatori impegnati ieri contro lo Spezia lavoro di scarico, per gli altri allenamento a ritmo più alto. Ancora a parte Sanchez, Pinamonti, Vecino. Il morale della squadra è alto, complice il filotto di successi e, contro gli scaligeri, si proverà ancora il sorpasso sul Milan. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”