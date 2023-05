Verona-Inter, Zaffaroni con una scelta grossa da fare in formazione

Verona-Inter si giocherà domani alle 21 nel turno infrasettimanale di Serie A. Zaffaroni si gioca la salvezza, avendo agganciato lo Spezia al quartultimo posto, e in formazione deve fare i conti con un’assenza (vedi articolo) e un rientro.

LA SCELTA – Per Verona-Inter uno degli indiscutibili di Marco Zaffaroni è Simone Verdi. Il 31 gennaio doveva tornare alla Salernitana, poi è rimasto per questioni burocratiche ed è tornato utile all’Hellas: doppietta al Bologna nell’ultima in casa, gran gol del pareggio sabato a Verona. La sua presenza non è in discussione, la scelta da fare è sul centravanti: Milan Djuric o Adolfo Gaich, entrambi forti fisicamente e che si stanno alternando considerato che Kevin Lasagna (bestia nera dell’Inter) non è a disposizione (vedi convocati). Il terzo nel tridente è Darko Lazovic, che può fare sia l’attaccante di supporto sia l’esterno. A destra torna Marco Davide Faraoni, ex Inter che ha scontato tre giorni fa la squalifica. Questo lascia aperto il ballottaggio fra Josh Doig (favorito) e Fabio Depaoli sulla sinistra.

NOVITÀ IN MEZZO – L’assenza di Miguel Veloso, fuori per infortunio, toglie una delle opzioni a centrocampo per il Verona contro l’Inter. Anche se il portoghese non era più un titolare fisso. Nelle ultime partite ha iniziato ad avere minutaggio più corposo il danese Oliver Abildgaard, arrivato nel mercato di gennaio e favorito sull’altro innesto invernale Ondrej Duda. Pochi dubbi su Adrien Tameze, che gioca praticamente sempre. In porta Lorenzo Montipò è una scelta scontata, la difesa è a tre (con modulo 3-4-2-1). Dovrebbero essere Pawel Dawidowicz, Isak Hien (clamorosamente graziato all’andata e più volte) e Giangiacomo Magnani i giocatori del pacchetto arretrato. Al posto di quest’ultimo come alternativa c’è Federico Ceccherini, ma è più difficile. Questa la probabile formazione di Zaffaroni per Verona-Inter: Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric.