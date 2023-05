Verona-Inter, Zaffaroni alza Duda ed esclude un big? La formazione – SM

Prosegue l’avvicinamento a Verona-Inter, con il calcio d’inizio del turno infrasettimanale previsto per le ore 21. Sport Mediaset, come formazione per Zaffaroni, ne dà una con un big in panchina per inserire Duda. Qui le probabili scelte di Inzaghi.

L’AVVERSARIO – Una novità di formazione da parte di Marco Zaffaroni per Verona-Inter potrebbe essere Ondrej Duda. Il centrocampista offensivo polacco, che a inizio carriera era stato a un passo dal diventare un giocatore dell’Inter, è arrivato all’Hellas a gennaio e oggi può trovare spazio dal 1′. Stando a Sport Mediaset sarà piazzato come trequartista sulla stessa linea di Simone Verdi, uomo più in forma dei gialloblù con tre gol nelle ultime due giornate. Di conseguenza Darko Lazovic va sulla fascia a sinistra, escludendo un big come Josh Doig. A destra torna Marco Davide Faraoni, che domenica nell’1-1 in casa della Cremonese ha scontato la squalifica. Questo anche perché Fabio Depaoli non è al meglio.

L’ATTACCO – Nel Verona che stasera riceve l’Inter c’è anche da decidere il centravanti. Da qualche settimana, quando Milan Djuric si è ripreso da un nuovo infortunio, la punta bosniaca è in ballottaggio continuo con Adolfo Gaich. Oggi sembra leggermente favorito l’argentino, anche lui acquisto di gennaio come Duda. A centrocampo vanno Adrien Tameze e Oliver Abildgaard, visto l’infortunio di ieri di Miguel Veloso (vedi articolo). In difesa, davanti a Lorenzo Montipò, segnalati Pawel Dawidowicz, Isak Hien e Giangiacomo Magnani nel 3-4-2-1. Questa la probabile formazione di Zaffaroni per Verona-Inter, secondo Sport Mediaset: Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Duda, Verdi; Gaich.