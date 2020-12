Verona-Inter, Vidal e Sensi si candidano per una maglia a centrocampo

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Verona-Inter, Conte recupera pienamente Arturo Vidal, pronto per la sfida di mercoledì sera (vedi QUI). In panchina scalpita anche Stefano Sensi, alla ricerca della condizione migliore è stato decisivo a partite in corso contro Cagliari, Napoli e Spezia (leggi articolo).

A CENTROCAMPO – Verona-Inter chiuderà questo 2020 caratterizzato da alti e bassi per quanto riguarda la squadra allenata da Antonio Conte, che può comunque sorridere dopo il secondo posto della scorsa stagione (a un solo punto dalla Juventus) e il momentaneo secondo posto in classifica subito dopo il Milan. La squadra arriva un po’ stanca alla sfida di mercoledì considerando l’impiego continuo degli stessi giocatori (vedi Stefan de Vrij, Nicolò Barella, Romelu Lukaku ma anche Roberto Gagliardini). Il tecnico può sorridere anche sotto il punto di vista dei recuperi: pronto Arturo Vidal per una maglia da titolare. Il cileno ha smaltito il problema e domani potrà giocare titolare in Verona-Inter, in vantaggio rispetto lo stesso Gagliardini e Stefano Sensi.

PRONTO SENSI – In panchina scalpita appunto il centrocampista ex Sassuolo, una delle notizie più belle di questo fine 2020 per i nerazzurri. Stefano Sensi è stato impiegato dal tecnico in tutti i secondi tempi contro Cagliari, Napoli e Spezia, decisivo in molte di queste partite dopo il suo ingresso nel secondo tempo. Il centrocampista sembrerebbe aver recuperato dai tanti infortuni che hanno caratterizzato la sua ultima stagione, iniziata nel migliore dei modi. Per il modulo di Conte rappresenta un giocatore fondamentale, basta andare a rivedere le prime partite della scorsa stagione (anche in termine di numeri). Verona-Inter può essere un’occasione in più per rivederlo all’opera, anche se difficilmente partirà dal primo minuto.

Di seguito la probabile formazione, considerando le ultime da Appiano Gentile, per Verona-Inter di domani (ore 18.30): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.