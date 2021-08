Verona-Inter, via al countdown. Oggi seduta per la squadra di Di Francesco

L’Inter sfiderà il Verona alla seconda giornata, venerdì 27 agosto. Gli scaligeri, dopo il KO all’esordio contro il Sassuolo, hanno ripreso gli allenamenti in vista della gara contro i nerazzurri

RISCATTO − Dopo la roboante vittoria contro il Genoa, l’Inter dovrà affrontare venerdì 27 agosto il Verona per la seconda giornata di Serie A. Per i nerazzurri non sarà una trasferta facile poiché dovranno confrontarsi con una squadra che ha perso all’esordio contro il Sassuolo per 2-3 (vedi highlights). La squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha dovuto fare i conti contro un Sassuolo ben organizzato, nonostante la doppietta di Mattia Zaccagni. In vista della gara contro l’Inter, il Verona dovrà a fare a meno anche di Miguel Veloso, espulso proprio contro i neroverdi per doppia ammonizione.

COMUNICATO − Intanto, per trovare immediatamente il riscatto, il Verona non si è riposato dopo la gara di ieri allenando al centro sportivo di Castel Nuovo del Garda. Questo il report del club: “È iniziata oggi, domenica 22 agosto, la preparazione dei gialloblù all’anticipo serale di venerdì prossimo, 27 agosto, allo stadio ‘Bentegodi’ contro l’Inter (ore 20.45). Stamane seduta di allenamento allo Sporting Center ‘Paradiso’ con le seguenti attività: riscaldamento e partita contro la squadra Primavera. Domani, lunedì 23 agosto, nuova seduta di allenamento al mattino, a porte chiuse”.

Fonte: HellasVerona.it