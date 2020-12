Verona-Inter, uomini di Juric al lavoro per preparare la sfida ai nerazzurri

Photo 201529896

Verona-Inter è in programma mercoledì alle 18:30. Gli uomini di Ivan Juric, questa mattina, hanno iniziato il lavoro di preparazione in vista della sfida ai nerazzurri

ALLENAMENTO – Verona-Inter si avvicina. Gli scaligeri, dopo il pareggio arrivato contro la Fiorentina, sono già al lavoro per preparare la sfida ai nerazzurri, in programma mercoledì alle 18:30. Di seguito il report dell’allenamento dei gialloblù: “Dopo la domenica di riposo, successiva al buon pareggio conquistato sabato pomeriggio a Firenze, è iniziata oggi, lunedì 21 dicembre, la preparazione dei gialloblù al big-match di mercoledì, 23 dicembre, allo stadio Bentegodi (ore 18.30) contro la vice-capolista Inter, match valido per la 14esima giornata della Serie A TIM 2020/21 e ultima partita del 2020, cui seguirà una breve pausa del campionato per le festività di fine e inizio anno. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ si è svolta, in mattinata, una seduta di allenamento con le seguenti attività: riscaldamento incentrato sulla mobilità, esercitazioni sul possesso-palla e lavoro aerobico”.

Fonte: hellasverona.it