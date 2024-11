Verona-Inter, un recupero certo per Inzaghi. Alternativa – SM

Sabato alle ore 15 l’Inter sarà impegnata nella sfida contro il Verona al Bentegodi. Simone Inzaghi ha recuperato un giocatore, finalmente un’alternativa in più. Il servizio di Sport Mediaset.

IMPEGNO – L’Inter non è ancora al completo. Gli allenamenti prima di ieri venivano svolti da Simone Inzaghi con pochissimi giocatori a disposizione. Nel pomeriggio si sono rivisti gli italiani e i francesi, oggi invece tornerà Hakan Calhanoglu. Sabato alle ore 15 c’è la partita al Bentegodi tra Verona e Inter e il compito è quello di tenere il passo della capolista, vale a dire il Napoli. Ogni errore conta il doppio in questo momento dove ci sono tante rivali in pochi punti.

Verona-Inter, ecco l’alternativa che Inzaghi cercava!

RECUPERO – Simone Inzaghi, nonostante l’assenza di molti giocatori per la sosta, può tirare un sospiro di sollievo per un recupero tanto atteso. Carlos Augusto ha ricominciato ad allenarsi in gruppo assiduamente e sarà disponibile per la trasferta di Verona del weekend. Il brasiliano classe 1999 mancava dalla partita del 23 ottobre contro lo Young Boys, ha saltato perciò cinque partite senza nemmeno essere in panchina. Federico Dimarco ha dovuto fare gli straordinari, Matteo Darmian si è dovuto spostare a sinistra. Fortunatamente per l’Inter ora ci sarà un’alternativa in più.