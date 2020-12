Verona-Inter, l’ultima fatica può valere tantissimo. Quasi tre partite in una

Stadio Marcantonio Bentegodi Verona

Verona-Inter è l’ultimo appuntamento per quanto riguarda il 2020, prima di una breve pausa di appena dieci giorni. Al Bentegodi (ore 18.30) i nerazzurri hanno una grossa possibilità, visto quanto è già successo e può succedere nella quattordicesima giornata di Serie A.

TRE OBIETTIVI IN UNO – Verona-Inter vale per tre, e non si tratta dei semplici punti in palio. Vincendo oggi al Bentegodi non solo l’Inter chiuderebbe l’anno al meglio, con la settima vittoria consecutiva in Serie A (evitando così una sosta di polemiche e critiche), ma ci sarebbero anche altri due risvolti mica da ridere sulla classifica. Il primo è definito: con la clamorosa sconfitta della Juventus con la Fiorentina (0-3) i nerazzurri possono mettere un primo solco sui campioni in carica. Questo contando anche i tre punti tolti ieri dal CONI per il ricorso vinto dal Napoli. Poi, giocando in anticipo, si metterebbe pressione sul Milan che alle 20.45 sfiderà la Lazio nel big match di serata. Ottenere il bottino pieno al Bentegodi rischia di essere una tombola anticipata.

QUALE TURNOVER? – Con la mini-sosta alle porte sarebbe strano vedere Antonio Conte ribaltare la formazione per Verona-Inter. Magari qualche cambio ci sarà, per esempio uno tra Stefano Sensi e Arturo Vidal o gli esterni, ma serve dare continuità. L’Inter ha messo alle spalle l’inizio balbettante quando ha trovato un suo assetto, soprattutto coi tre in difesa, e non deve più cambiare in tal senso. Poi può starci qualche accorgimento, ma l’ossatura inizia a essere ben definita. Mentre il Verona, al contrario, sta trovando risultati strepitosi pur cambiando tanto (per gli indisponibili), e Ivan Juric farà così anche oggi (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 17 il countdown vero e proprio a Verona-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).