Verona-Inter, si torna in campo per non fermarsi (quasi) più

Verona-Inter fa ripartire la Serie A dopo la terza sosta per le nazionali in appena due mesi. Alle 15 si ricomincia col campionato, e stavolta senza più avere troppe interruzioni.

LA RIPARTENZA – Verona-Inter è come se vedesse tutto o quasi riazzerato. Certo, c’è una classifica che dice secondo posto in scia del Napoli, dopo aver pareggiato lo scontro diretto. Che peraltro è l’ultima partita di Serie A giocata finora. Ma, nonostante la “breve” distanza, le due settimane di sosta per le nazionali hanno di nuovo rimescolato tutto. E c’è da capire se sia un bene o un male. Tante incognite per l’Inter oggi, con una certezza: da qui in poi ci si fermerà solo a fine marzo, sarà tutta una tirata compreso il Mondiale per club. Ed è adesso, dal Verona, che serve premere sull’acceleratore per mettere a posto le cose in Serie A e in Champions League.

Verona-Inter, la sorpresa arriva dalla formazione?

LE NOVITÀ – Alle 15 si torna in campo col solito folto numero di giocatori rientrati “tardi” dalle nazionali. Che significa una cosa: Simone Inzaghi potrebbe essere chiamato a scelte a sorpresa. Non ci sarà Hakan Calhanoglu, eredità di un infortunio con la Turchia (l’ennesimo…), lo rimpiazzerà presumibilmente Kristjan Asllani. Ma la sorpresa (grossa) potrebbe essere Joaquin Correa, alla prima da titolare dopo un anno e mezzo e nello stadio dove debuttò e segnò una doppietta in un Verona-Inter 1-3. Da lì in poi ha fatto zero, Inzaghi l’ha provato ieri in formazione: sarà l’ora di una chance anche per lui? Nel Verona invece Paolo Zanetti fa i conti con l’infermeria per scegliere chi andrà in campo. Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 13 il vero countdown a Verona-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.