Verona-Inter, Taremi e Arnautovic sognano la titolarità. Una certezza in attacco – TS

Verona-Inter sarà un match valido per la tredicesima giornata di Serie A: di seguito i dubbi di formazione di Simone Inzaghi, con Mehdi Taremi che spera di partire titolare.

LA SFIDA – Verona-Inter si disputerà sabato 23 novembre alle ore 15 allo Stadio Bentegodi. La compagine nerazzurra si presenterà alla sfida con tanti calciatori che saranno rientrati da poco ad Appiano Gentile, dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Ciò complica i piani del tecnico Simone Inzaghi, che in pochi giorni dovrà decidere quali cambiamenti apportare alla propria rosa rispetto all’11 titolare visto nel match pareggiato con il punteggio di 1-1 contro il Napoli. Il dubbio principale riguarda l’attacco, con Mehdi Taremi che ha concrete possibilità di scalzare Lautaro Martinez dal posto di titolare.

Verona-Inter, gli altri dubbi di Inzaghi

VARIE OPZIONI – Oltre a Taremi, Inzaghi ragiona sulla possibilità di includere Marko Arnautovic dal primo minuto della sfida del Bentegodi. Il calciatore austriaco, che si è visto relativamente poco nelle ultime settimane, potrebbe essere scelto dal tecnico piacentino al fine di fargli ritrovare quella confidenza necessaria per rendere come sarebbe in grado di fare. In attacco vi è, comunque, una certezza: Marcus Thuram sarà il centravanti titolare.

IL REGISTA – Per quanto riguarda il centrocampo, la sensazione è che Kristjan Asllani possa partire dal primo minuto in Verona-Inter. Il regista albanese ha l’occasione per dimostrare il proprio valore. Inzaghi confida nel fatto che il suo centrocampista possa svoltare dopo una prima parte di stagione a ritmi non elevati. Ora tocca al classe 2002 provare di essere da Inter.

