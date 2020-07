Verona-Inter 2-2, il tabellino della partita della 31ª giornata di Serie A

Verona-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2. Questo il tabellino della partita valida per la trentunesima giornata di Serie A 2019-2020.

TUTTE UGUALI – Sembra incredibile, ma l’Inter riesce a buttare via pure questa. Va sotto col Verona giocando un primo tempo inaccettabile, la ribalta a inizio ripresa e, come al solito, becca gol a cinque minuti dalla fine. Sono venti i punti persi da posizione di vantaggio, e ora l’Atalanta è al terzo posto in Serie A. Questo il tabellino di Verona-Inter.

VERONA-INTER 2-2 – IL TABELLINO

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (84′ Empereur), Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Dimarco (66′ Adjapong); Pessina, Lazovic (84′ Verre); Stepinski (53′ Di Carmine).

In panchina: D. Berardi, Radunovic, Lovato, Agyemang-Badu, Lucas Felippe, Terracciano.

Allenatore: Ivan Juric

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Godin; Candreva, Gagliardini, Brozovic (70′ Vecino), Young; Borja Valero (88′ Eriksen); R. Lukaku (76′ Lautaro Martinez), Sanchez.

In panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Esposito, Pirola, Agoumé, Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia (Passeri – Lo Cicero; Ros; VAR Orsato; A. VAR Cecconi)

Gol: 2′ Lazovic, 49′ Candreva (I), 55′ aut. Dimarco (I), 86′ Miguel Veloso

Ammoniti: Dimarco, Gunter, Amrabat (V), Borja Valero, Young (I)

Recupero: 2′ PT, 6′ ST