Verona-Inter, gli squalificati per la 2ª giornata di Serie A. No diffidati

Verona-Inter si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Marcantonio Bentegodi, per la seconda giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per l’esordio in trasferta, senza diffidati (ovviamente) ma con uno dell’Hellas negli squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato con Udinese-Venezia 3-0.



VERONA-INTER venerdì 27 agosto ore 20.45 (2ª giornata Serie A)

Squalificati Verona: Miguel Veloso (una giornata)

Squalificati Inter: nessuno