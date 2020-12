Verona-Inter, gli squalificati per la 14ª giornata di...

Verona-Inter, gli squalificati per la 14ª giornata di Serie A. No diffidati

Condividi questo articolo

Arbitro ammonizione

Verona-Inter si giocherà alle ore 18.30, allo Stadio Marcantonio Bentegodi, per la quattordicesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questo pomeriggio: niente diffidati, c’è un gialloblù fra gli squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno di campionato, inclusi gli anticipi di ieri.



VERONA-INTER mercoledì 23 dicembre ore 18.30 (14ª giornata Serie A)

Diffidati Verona: nessuno (prossima partita Spezia in trasferta)

Squalificati Verona: Antonin Barak (una giornata)

Diffidati Inter: nessuno (prossima partita Crotone in casa)

Squalificati Inter: nessuno