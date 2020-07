Verona-Inter, solo una certezza in mezzo per Conte!...

Verona-Inter, solo una certezza in mezzo per Conte! Gagliardini dal 1′? – Sky

Condividi questo articolo

Verona-Inter dovrà essere la sfida del riscatto per i nerazzurri di Conte, che si trova ancora una volta a dover gestire l’emergenza a centrocampo. Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, la certezza in mezzo è solo una. Di seguito tutti i dettagli

UNA CERTEZZA – Verona-Inter è la sfida in programma giovedì alle ore 21.45 e valida per la trentunesima giornata di Serie A. Antonio Conte, orfano di Nicolò Barella e Stefano Sensi, ha solo una certezza a centrocampo: «Marcelo Brozovic ci sarà a centrocampo – afferma Andrea Paventi –, poi bisognerà capire chi saranno gli altri. C’è Borja Valero che sta bene ma è difficile vederlo insieme a Brozovic e poi ovviamente c’è Roberto Gagliardini che può giocare. Matias Vecino è a disposizione ma ha 40 minuti nelle gambe e sarà ancora assente Stefano Sensi. Dunque al momento abbiamo solo una certezza, che è Brozovic, e secondo me giocherà Gagliardini».