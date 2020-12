Verona-Inter, Sensi in campo con Vidal? Un solo ballottaggio per Conte

Sensi – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Verona-Inter, Vidal è pienamente recuperato ed è in vantaggio su Gagliardini. In campo potrebbe esserci anche Sensi che si candida per una maglia dal 1′ al posto di un titolare.

MAGLIA DA TITOLARE – Verona-Inter, Antonio Conte non recupera gli infortunati, lavoro differenziato ancora per Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez, e questo costringerà il tecnico a preservare ancora Ivan Perisic in panchina così come fatto nell’ultima sfida giocata contro lo Spezia. Proprio rispetto la formazione vista lo scorso fine settimana, l’Inter potrebbe scendere in campo con la stessa identica formazione, ma con un solo cambio: Arturo Vidal, pienamente recuperato dall’infortunio, giocherà al posto di Roberto Gagliardini. In panchina scalpita Stefano Sensi, anche se in realtà anche lui sarebbe in ballottaggio per una maglia da titolare e al posto di Marcelo Brozovic. A quel punto probabilmente Nicolò Barella giocherebbe al posto del croato davanti la difesa così come fatto nel secondo tempo della sfida giocata contro il Napoli dopo l’uscita di Brozovic.