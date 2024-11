Verona-Inter, scelte mirate di formazione con vista Champions League – TS

Oggi pomeriggio al Bentegodi contro il Verona, Simone Inzaghi dovrebbe optare per alcuni cambi strategici, tenendo conto anche del prossimo impegno di Champions League contro il Lipsia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la gestione della rosa dell’Inter sarà cruciale nelle prossime settimane.

SCELTE MIRATE – La formazione anti-Verona verrà definita solo nella mattinata di oggi, ma le indicazioni della vigilia lasciano spazio a cambi significativi in vista dell’impegno settimanale contro il Lipsia. In difesa, ad esempio, Francesco Acerbi guiderà il reparto arretrato, mentre Stefan de Vrij dovrebbe riposare per essere titolare martedì. Sulla corsia destra, Carlos Augusto è favorito per partire titolare in campionato, mentre Federico Dimarco tornerà a occupare la fascia mancina in Champions League. Un’altra rotazione certa riguarda l’attacco: Mehdi Taremi, “attaccante di coppa” per Inzaghi, sarà protagonista contro il Lipsia. L’iraniano, che ha già mostrato il suo valore in Europa, dovrebbe partire dalla panchina oggi per poi guidare l’attacco nerazzurro a San Siro. Oggi, invece, Joaquin Correa previsto titolare contro il Verona (non essendo inserito in lista Europa).

Verona-Inter, qualche cambio necessario prima del Lipsia

RAGIONATO – La strategia di Inzaghi mira a garantire freschezza e competitività su entrambi i fronti. Alcuni elementi come Lautaro Martinez, reduce dagli impegni con l’Argentina e dal lungo viaggio di ritorno, saranno risparmiati per evitare sovraccarichi. Anche Denzel Dumfries e Benjamin Pavard, destinati a partire titolari martedì, potrebbero non giocare o essere impiegati solo a gara in corso. La sfida contro il Verona rappresenta un’opportunità per l’Inter di portarsi momentaneamente al comando della classifica e mettere pressione sul Napoli. La vera sfida sarà mantenere alto il livello di competitività anche in Champions League

Fonte: Tuttosport – Simone Togna