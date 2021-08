Verona-Inter, rigore su Lautaro Martinez e il VAR non interviene: moviola – CdS

Verona-Inter, l’episodio più difficile della serata per l’arbitro Manganiello è il contatto Hongla-Lautaro Martinez, è rigore per i nerazzurri ma l’arbitro, coperto, non viene richiamato dal VAR.

LA MOVIOLA – Verona-Inter, graziato Hongla per il contatto con Lautaro Martinez a mezz’ora dalla fine. Il VAR con Irrati non richiama Manganiello, coperto da Cancellieri ma comunque vicino all’azione. Scintille invece per Barella a Ceccherini in almeno due occasioni, e manata in faccia del difensore dopo appena cinque minuti di gioco. Contatto tra Lautaro Martine e Montipò e gol annullato all’Inter: il toro tocca con la testa il portiere che si fa sfuggire il pallone dalle mani. Nella ripresa Lautaro Martinez viene ammonito per l’intervento su Ilicic, ma restanod ei dubbi.

Fonte: Corriere dello Sport