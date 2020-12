Verona-Inter: quante assenze per Juric! All-in su tre ex nerazzurri

Condividi questo articolo

Photo 201529896

La probabile formazione di Ivan Juric a poco meno di 48 ore da Verona-Inter, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Tantissime assenze nei gialloblu, che puntano sulla voglia di mettersi in mostra di Federico Dimarco ed Eddie Salcedo. Ma non solo

DIMEZZATI – Verona-Inter è la gara che chiuderà l’anno solare per le formazioni di Antonio Conte e Ivan Juric. Il tecnico dei gialloblu, nello specifico, è alle prese con parecche defezioni d’organico. Al termine del pareggio contro la Fiorentina, lo stesso Juric aveva confermato che il recupero di alcuni elementi sarebbe stato impossibile, data la scarsa distanza tra i due impegni. È di queste ore la notizia che la Corte sportiva d’Appello ha ridotto la squalifica di Antonin Barak, ma l’ex Udinese non sarà comunque a disposizione mercoledì.

OBBLIGATI – Le scelte di Juric, per Verona-Inter, sono pressochè fatte: il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Dawidowicz, Ceccherini e uno tra Magnani e Lovato. Faraoni e Dimarco sicuri di un posto sulle corsie laterali, e con lo spirito diabolico degli ex. In mezzo al campo, ecco Tameze e Veloso, con Zaccagni e Lazovic a ridosso dell’unica punta Salcedo (anche lui ex di turno). Sicuri assenti Favilli, Benassi, Kalinic e Vieira.