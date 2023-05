Verona-Inter, c’è pure de Vrij. Brozovic con Calhanoglu nei cambi – SI

In Verona-Inter tornerà titolare de Vrij, che contro la Lazio domenica era subentrato. Questo almeno stando a Sportitalia, che nella diretta di stasera ha mostrato la sua probabile formazione mettendo anche Brozovic assieme a Calhanoglu.

LE NOVITÀ – Sportitalia mette cinque cambi di formazione per Verona-Inter (ore 21), rispetto alla Lazio domenica, ossia metà dei giocatori di movimento di Simone Inzaghi. A differenza di altri (vedi articolo), nel corso di Sportitalia Mercato si dà André Onana titolare anziché Samir Handanovic in porta. In difesa il cambio è Stefan de Vrij per l’ex Francesco Acerbi, peggiore in campo tre giorni fa, confermati invece Danilo D’Ambrosio e Alessandro Bastoni. A destra va Denzel Dumfries per Matteo Darmian, che avrà un raro turno di riposo dopo aver giocato quasi sempre. C’è invece Federico Dimarco per forza di cose sulla sinistra, visto l’infortunio di Robin Gosens (vedi articolo). Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, più volte in ballottaggio nelle precedenti partite dell’Inter, a Verona dovrebbero giocare assieme. Con loro Nicolò Barella, fuori quindi Henrikh Mkhitaryan per il turco rispetto a domenica. In attacco Inzaghi cambia di nuovo la coppia, mettendo Edin Dzeko e Lautaro Martinez al posto di Joaquin Correa e Romelu Lukaku. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Verona-Inter, secondo Sportitalia: Onana; D’Ambrosio, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.