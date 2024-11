Verona-Inter, le probabili formazioni per la 13ª giornata di Serie A

Verona-Inter si giocherà oggi alle 15 allo Stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la tredicesima giornata di Serie A.

VERONA-INTER PROBABILI FORMAZIONI CASA – Paolo Zanetti dovrebbe schierare il Verona con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Lorenzo Montipò, protetto dalla linea difensiva composta da Tchatchoua e Bradaric sugli esterni, con Magnani e Dawidowicz al centro. In mediana, Serdar sarà affiancato da Belahyane, mentre il trio Kastanos, Harroui e Lazovic supporterà l’unica punta Tengstedt. La panchina offre soluzioni come il rientrante Faraoni e giovani come Magro e Suslov, ma sarà la solidità dell’undici titolare a fare la differenza contro l’Inter. Non ci sarà l’infortunato Ondrej Duda e resta il dubbio riguardo l’impiego di Diego Coppola. Al suo posto, pienamente recuperato Pawel Dawidowicz.

VERONA-INTER PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Con la sosta per le nazionali appena conclusa, l’Inter torna subito in campo oggi, sabato 23 novembre, alle 15:00 al Bentegodi contro il Verona. Tra i temi principali, il possibile utilizzo di Joaquín Correa dal primo minuto, al fianco di Marcus Thuram in attacco. La decisione di schierare Correa non nasce solo dalla rotazione necessaria per gestire i tanti impegni ravvicinati, ma anche dalla condizione degli altri attaccanti. Lautaro Martinez, reduce dagli impegni con l’Argentina, è tornato ad Appiano Gentile solo giovedì e ha avuto meno di 48 ore per prepararsi. Mehdi Taremi, anche lui reduce da voli intercontinentali, potrebbe non essere al massimo della forma. Per Correa, invece, la situazione è diversa: rimasto ad allenarsi ad Appiano durante la sosta. A centrocampo, la regia sarà probabilmente affidata a Kristjan Asllani, che prenderà il posto di Hakan Calhanoglu. In difesa, Yann Bisseck sembra in vantaggio su Benjamin Pavard per un posto dal primo minuto. Sulla corsia mancina, Carlos Augusto torna tra i protagonisti. Dopo quasi un mese di stop a causa di un risentimento muscolare, il brasiliano è stato provato per tutta l’ultima rifinitura.

Verona-Inter, le probabili formazioni

Verona (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Serdar, Belahyane; Kastanos, Harroui, Lazovic; Tengstedt.

In panchina: Perilli, Daniliuc, Lambourde, Okou, Suslov, Alidou, Cisse, Livramento, Magro, Faraoni, Sarr, Sishuba, Dani Silva, Ghilardi, Mosquera, Coppola.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Indisponibili: Cruz, Frese, Duda.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Correa.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro; Palacios, Dumfries, Frattesi, Dimarco, Lautaro Martinez, Arnautovic, Taremi, Buchanan, Zielinski, de Vrij, Pavard.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Hakan Calhanoglu (infortunio).

Arbitro: Andrea Colombo (sezione di Como); Assistenti: De Giudici – Ceccon; Quarto ufficiale: Forneau. Arbitro VAR: Serra. Assistente VAR: Marini.