Verona-Inter, primo allenamento per i gialloblù: forza e tattica sul campo

Verona-Inter è la sfida valida per la seconda giornata di Serie A, in programma venerdì alle ore 20.45 allo stadio “Bentegodi”. I gialloblù di Di Francesco, reduci dalla sconfitta con il Sassuolo, hanno svolto oggi il primo allenamento in vista dei nerazzurri

PRIMA SEDUTA – Verona-Inter è la sfida in programma venerdì alle ore 20.45 allo stadio “Bentegodi”. I gialloblù di Eusebio Di Francesco, reduci dalla sconfitta casalinga con il Sassuolo, mettono nel mirino i nerazzurri di Simone Inzaghi. La squadra si è ritrovata oggi per svolgere il primo allenamento in vista dell’incontro con i Campioni d’Italia in carica. Il programma odierno ha visto prima un lavoro di attivazione seguito da una seduta di forza e da un lavoro di tattica sul campo. Domani è prevista una seduta pomeridiana a porte chiuse.

Fonte: hellasverona.it