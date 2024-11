Verona-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Verona-Inter si gioca per la tredicesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 15 allo Stadio Bentegodi di Verona. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Verona e Inter (ore 15): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta a Verona-Inter, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Verona-Inter

Stadio “Marcantonio Bentegodi”, Verona, sabato 23 novembre ore 20:45.

I precedenti di Verona-Inter

La prossima sarà la 67ª sfida tra Inter ed Hellas Verona in Serie A: i nerazzurri conducono il bilancio con 40 successi contro quattro dei gialloblù, completano 22 pareggi. L’Inter è imbattuta nelle ultime 26 partite di Serie A contro l’Hellas Verona ed è la squadra che ha vinto più gare di Serie A al Bentegodi contro i gialloblù: 18, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra formazione nel torneo. I nerazzurri hanno segnato in tutte le ultime 13 trasferte disputate contro l’Hellas Verona in Serie A.

Come seguire Verona-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 14:30, sia attraverso i report dell'incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri.

Verona-Inter, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

Verona-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

Verona-Inter su DAZN: i telecronisti

Telecronaca affidata ad Edoardo Testoni con il commento tecnico di Marco Parolo.

Gli indisponibili della partita

Verona: Cruz, Frese, Duda.

Inter: Hakan Calhanoglu (infortunio).

L’arbitro della partita

Arbitro: Andrea Colombo

Assistenti arbitrali: De Giudici-Ceccon

Quarto ufficiale: Fourneau

Arbitro VAR: Serra

Assistente VAR: Marini

Conferenza stampa vigilia Paolo Zanetti

Paolo Zanetti: «Dobbiamo ritrovare il miglior Verona, la squadra si è riunita al completo solo nella giornata di ieri. Inoltre abbiamo perso un giocatore importante come Duda. Dawidowicz è pienamente recuperato, si candida per una maglia da titolare. Coppola invece ha avuto una distorsione alla caviglia. Per quanto riguarda Duda invece, lui resterà fuori per circa tre settimane o al massimo un mese. Tchatchoua ha viaggiato tantissimo, Livramento invece è tornato dalla Mauritania. L’Inter è tra le quattro squadre più forti d’Europa. Non vogliamo essere spettatori». Clicca qui per l’intervista integrale del tecnico del Verona.

Inzaghi non ha parlato alla vigilia.

Verona-Inter, le probabili formazioni

Verona (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Serdar, Belahyane; Kastanos, Harroui, Lazovic; Tengstedt.

In panchina: Perilli, Daniliuc, Lambourde, Okou, Suslov, Alidou, Cisse, Livramento, Magro, Faraoni, Sarr, Sishuba, Dani Silva, Ghilardi, Mosquera, Coppola.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Correa.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro; Palacios, Dumfries, Frattesi, Dimarco, Lautaro Martinez, Arnautovic, Taremi, Buchanan, Zielinski, de Vrij, Pavard.

Allenatore: Simone Inzaghi