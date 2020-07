Verona-Inter, un podio da ritrovare e tante risposte da fornire

Verona-Inter sarà l’ultima partita della trentunesima giornata di Serie A. Stasera (ore 21.45) al Bentegodi i nerazzurri devono ritrovare il terzo posto, “soffiato” ieri dall’Atalanta, ma anche riscattare il disastro di domenica scorsa contro il Bologna. E non sarà certo facile.

RISPOSTE DA DARE – Verona-Inter non è certo la partita ideale in un momento difficile come questo. Il KO col Bologna ha confermato una certezza: questa squadra è incapace di gestire il vantaggio. Ancora una rimonta subita, ancora punti buttati quando la vittoria era a portata di mano. Un disastro totale, che Antonio Conte non ha mancato di sottolineare in TV, dopo il duro confronto in spogliatoio. Contro il Verona a caccia dell’Europa c’è da voltare per forza pagina, anche perché le altre partite del turno di Serie A hanno dato una doppia velocità. Chi sta (o stava, come nel caso dell’Atalanta) dietro ha vinto, ma Juventus e Lazio hanno perso. Prima c’è da recuperare il terzo posto, poi da guardare tutte le altre: sbagliare ancora sarebbe un ulteriore spreco.

SENZA MEZZA DIFESA – Se nelle scorse partite l’emergenza era in mezzo stasera per Verona-Inter sarà anche in difesa. Conte si ritrova senza Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio, entrambi squalificati: ennesimo problema multiplo. La speranza è in un rilancio di Diego Godin, di certo più affidabile di Andrea Ranocchia, con l’uruguayano che ha anche carisma e leadership ossia due doti mancanti a molti suoi compagni. Più avanti hanno da rispondere subito Christian Eriksen e Lautaro Martinez: per quest’ultimo è la prima dopo la scadenza della clausola. E quel rigore sbagliato pesa tanto, visto che cosa avrebbe potuto significare. Verona che ritrova due centrocampisti (vedi articolo), per Ivan Juric emergenza rientrata. Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 20.30 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Verona-Inter con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su Sky Sport.