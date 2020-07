Verona-Inter perde un altro pezzo? Dopo Borini altro infortunio gialloblù

Condividi questo articolo

Verona-Inter completerà il programma della trentunesima giornata di Serie A, e nei gialloblù potrebbero esserci defezioni multiple. Nel corso della partita col Brescia Borini è uscito per infortunio (vedi articolo), ancora da valutare, ma gli scaligeri annunciano anche problemi per Agyemang-Badu. Ecco di che tipo.



UN ALTRO FUORI PER VERONA-INTER? – Di seguito il comunicato da parte dell’Hellas, che annuncia un nuovo infortunio. “A seguito di uno scontro di gioco, Emmanuel Agyemang-Badu ha riportato una lieve ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare destra e un sospetto trauma cranico. A fine partita Badu è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Brescia per gli accertamenti del caso”.

Fonte: HellasVerona.it