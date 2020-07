Verona-Inter, oltre ai 22 in distinta “presenti” anche due assenti illustri

Verona-Inter inizierà fra poco meno di venti minuti, completando la trentunesima giornata di Serie A dopo il successo dell’Udinese con la SPAL. Le formazioni ufficiali sono state comunicate oltre mezz’ora fa (vedi articolo), ma al Bentegodi ci sono in più altri due nerazzurri.

DUE IN AGGIUNTA – Purtroppo non potranno scendere in campo in Verona-Inter, ma al Bentegodi ci sono anche Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. I due, inquadrati dalle immagini di Inter TV, si trovano in tribuna e dimostrano come il gruppo sia comunque unito, con la speranza di riscattare il rovinoso KO col Bologna. La speranza è che i loro sostituti non li facciano rimpiangere. Bastoni, proprio quattro giorni fa, è stato espulso e sconta la giornata di squalifica. Barella, invece, è infortunato: aveva deciso la sfida di andata fra Inter e Verona con un eurogol allo scadere.