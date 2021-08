Lautaro Martinez titolare in Verona-Inter? Grandi progressi fisici – Sky

Verona-Inter potrebbe avere Lautaro Martinez titolare. Il Toro, reduce da un infortunio, ha ormai recuperato e secondo Sky Sport aumentano le possibilità di vederlo dal 1′ al Bentegodi.

VERONA-INTER -3 – Lautaro Martinez ha saltato Inter-Genoa di sabato per squalifica, ma era anche infortunato. L’attaccante argentino, complice la sanzione, ha potuto recuperare al meglio dal problema allo psoas avuto di recente. Oggi pomeriggio, come fa sapere Andrea Paventi per Sky Sport, il Toro ha dimostrato in allenamento di aver smaltito il problema fisico. L’argentino si candida per una maglia da titolare, da capire se con Edin Dzeko oppure… con il prossimo acquisto Joaquin Correa (vedi articolo). Ma la notizia è che intanto Lautaro Martinez è recuperato e Simone Inzaghi può inserirlo nell’elenco dei convocati per il match della seconda giornata di Serie A, in programma venerdì alle ore 20.45.