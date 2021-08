Verona-Inter, Lautaro Martinez scalpita. Sanchez ancora out – TS

Verona-Inter, venerdì sera Edin Dzeko potrebbe non essere più il solo in attacco. Lautaro Martinez scalpita, niente da fare invece per Alexis Sanchez.

DUE ATTACCANTI – Verona-Inter sarà la partita del ritorno di Lautaro Martinez, squalificato contro il Genoa, non ci sarebbe stato comunque a causa di un problema fisico. L’argentino in settimana è tornato a disposizione di Simone Inzaghi e il suo recupero ormai è abbastanza scontato, da capire se il tecnico lo manderà subito titolare. Niente da fare invece per Alexis Sanchez, out fino a settembre per un problema la polpaccio destro e reduce da cure specifiche a Barcellona.

Fonte: TuttoSport.