Verona-Inter: Lautaro Martinez riposa. Occasione per Sanchez? – GdS

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Antonio Conte potrebbe concedere un turno di riposo a Lautaro Martinez. L’argentino ha estremo bisogno di sgomberare la testa e ritrovare serenità. Ecco perché in Verona-Inter potrebbe arrivare la chance, dal 1′, per Alexis Sanchez

OCCASIONE – L’attacco dell’Inter vive una situazione molto particolare. C’è chi dice che il ‘caso Lautaro Martinez‘ si stia riverberando anche sull’umore di Alexis Sanchez (QUI i dettagli). Di fatto, neanche il cileno ha fatto bella figura domenica scorsa, contro il Bologna. E questo potrebbe prescindere dalla volontà di Antonio Conte di proporre a tutti i costi il ‘Toro’, nonostante uno stato mentale non ottimale di questi tempi. La crescita di Sanchez, in ogni caso, è sotto gli occhi di tutti e una chance da titolare, in Verona-Inter, semberebbe dovuta anche in virtù del banale meccanismo delle rotazioni.

RILANCIARSI – Antonio Conte ha bisogno della freschezza del cileno dal momento che l’Inter fatica a concretizzare. Verona-Inter sarà una gara molto ostica e i nerazzurri devono tornare a coinvolgere Christian Eriksen, che nelle ultime partite è apparso leggermente sotto tono. Sanchez avrà una chance molto ghiotta nel match di giovedì sera contro i veneti. Dovrà dimostrare di non aver patito il contraccolpo psicologico di domenica, quando innescò il sanguinoso contropiede per il gol dell’1-2 firmato Musa Barrow.