Verona-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (31Âª in Serie A)

Verona-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (31ª in Serie A)

Verona-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 21.45. Partita valida per la trentunesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la dodicesima del girone di ritorno. C’è da reagire dopo la rimonta casalinga subita per mano del Bologna, soprattutto perché in classifica c’è da rimettere l’Atalanta alle spalle. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che ha una rosa sempre più dimezzata negli uomini chiave. In difesa mancheranno Bastoni e D’Ambrosio, entrambi squalificati. Niente trasferta per Barella, Sensi e Moses tra i centrocampisti.

MODULO – Le critiche non smuovono Conte dal progetto tattico che vuole cucire all’Inter di fine stagione. Una nuova versione del 3-4-1-2 è prevista a Verona, magari cambiando qualche interprete oltre alle modifiche obbligate. Per ottimizzare la fase difensiva, possibili due avvicendamenti per non squilibrare eccessivamente l’undici iniziale.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Scelte più che obbligate dietro a copertura del capitano Handanovic in porta. L’unica conferma è de Vrij in mezzo, mentre Godin e Skriniar agiranno ai suoi lati. Da vedere chi si sacrificherà sul centro-sinistra, probabilmente lo slovacco.

CENTROCAMPO – Anche in mezzo la situazione non offre molte opzioni. A destra Candreva e a sinistra Young sono certezze per Conte. Davanti alla difesa la coppia è quella formata da Gagliardini e Brozovic, ormai pienamente recuperato. Ballottaggio in corso per il ruolo di trequartista, che potrebbe premiare Borja Valero rispetto a Eriksen.

ATTACCO – Solita staffetta in avanti. Stavolta Lautaro Martinez si candida per iniziare dalla panchina con Sanchez in campo dal 1′ al fianco di Lukaku, ovviamente confermatissimo in area di rigore.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà l’Hellas Verona: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Borja Valero; Lukaku, Sanchez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; Ranocchia, Pirola; Biraghi, Asamoah, Agoumé, Vecino, Eriksen; Lautaro Martinez, Esposito.