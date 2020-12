Verona-Inter, Juric si affida a Salcedo e Zaccagni: la probabile – SM

Andrea Favilli Verona-Udinese

Verona-Inter è in programma mercoedì alle 18:30. La squadra di Juric è già al lavoro per preparare la sfida. Il tecnico dei gialloblù, viste le assenze, punterà ancora su Eddy Salcedo in attacco. Le ultime da “SportMediaset”

LE SCELTE – Verona-Inter si avvicina. I gialloblù, reduci dal pareggio contro la Fiorentina, vogliono ripartire al meglio. Ivan Juric dovrebbe optare per il collaudato 3-4-2-1: Silvestri in porta, difesa formata da Ceccherini, Günter e Dawidowicz. A centrocampo, vista l’assenza di Barak per squalifica, pronti Tameze e Veloso con Faraoni a destra e Dimarco a sinistra. A supporto di Salcedo unica punta agiranno Zaccagni e Lazovic.