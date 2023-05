Verona-Inter, Inzaghi ne risparmia due o tre? Occhio a un fattore

Meno di ventiquattro ore a Verona-Inter, turno infrasettimanale di Serie A. Occhio a un’opzione: Inzaghi può far riposare due o tre giocatori per un motivo ben preciso.

PRESENTI MA RISPARMIATI – Per Verona-Inter di domani non sarebbe una sorpresa se, alla fine, Simone Inzaghi non dovesse mettere titolari Francesco Acerbi, Denzel Dumfries e Henrikh Mkhitaryan. Perché proprio loro? Perché sono i tre giocatori diffidati, assieme allo stesso allenatore, e sabato c’è la Roma. Il tecnico ha sempre fatto attenzione alla questione cartellini, soprattutto quando viene ammonito un giocatore durante la partita. Se Dumfries è difficile che stia fuori, avendolo già fatto con la Lazio quando è subentrato, attenzione agli altri due. In particolare Mkhitaryan, che è un grande ex, mentre Acerbi deve far dimenticare la serie nera di errori di avantieri. Un motivo in più per proseguire anche in Verona-Inter sulle rotazioni già viste nell’ultimo mese.