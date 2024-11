Verona-Inter, Inzaghi prepara la sorpresa? Probabile formazione

Verona-Inter si disputerà oggi 23 novembre alle ore 15 allo Stadio Bentegodi: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Verona-Inter sarà una sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno l’obiettivo di portare a casa tre punti fondamentali per ribadire le proprie speranze di scudetto, sperando nel fatto che il Napoli e la Juventus possano risentire, in termini di classifica, delle difficili sfide contro Roma e Milan. Ai meneghini comunque, non deve interessare fare calcoli ma pensare esclusivamente al proprio risultato. Confermarsi sulla strada giusta in quanto alla tenuta difensiva, dato il solo gol subito nelle ultime 4 sfide, rappresenterà il presupposto per poter ambire al successo.

Verona-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Le mosse di Simone Inzaghi per Verona-Inter sono, come il piacentino ci ha abituati in questo inizio di stagione, difficilmente prevedibili. L’unica certezza è che qualche novità ci sarà rispetto all’ultima gara giocata dai nerazzurri prima della sosta, ossia il match casalingo con il Napoli terminato con il punteggio di 1-1. Al momento, Yann Bisseck appare favorito su Benjamin Pavard per un posto da titolare nel ruolo di braccetto destro, mentre Kristjan Asllani ha la grande occasione di provare il suo valore in cabina di regia. Sugli esterni, salgono le quotazioni di Carlos Augusto, il quale dovrebbe prendere il posto di Federico Dimarco. In avanti, Marcus Thuram è l’unico sicuro di rientrare nell’11 titolare.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.