Verona-Inter, inizia l’attesa. La curva Nord carica il tifo nerazzurro

Archiviata la pratica Genoa, l’Inter si sta per tuffare verso il Verona. La Curva Nord nerazzurra carica il tifo amico, in vista della trasferta in programma venerdì 27 agosto al Bentegodi

TRASFERTA − L’Inter, dopo la grande vittoria contro il Genoa, è già al lavoro in vista della trasferta sul campo dell’Hellas Verona (Antonio Conte. Al primo anno contiano, i nerazzurri vinsero contro Lecce e Cagliari; mentre nell’anno del titolo, furono determinanti i successi contro Fiorentina e Benevento. Adesso tocca a Inzaghi confermare la buona tradizione degli ultimi anni. La Curva Nord sarà come sempre ad accompagnare l’Inter per caricarla e tifarla fino all’ultimo minuto. A proposito di ciò, il tifo organizzato nerazzurro ha voluto caricare i tifosi attraverso questo post pubblicato sulla propria pagina Facebook: “HELLAS VERONA – INTER Stadio Bentegodi, 27 Agosto 2021 – ore 20:45″…Ripartiamo alla conquista d’Italia!!! Tutti a Verona!!!!!! – Donec ad metam“. − L’, dopo la grande vittoria contro il, è già al lavoro in vista della trasferta sul campo dell’Hellas Verona ( vedi articolo ). La squadra di Simone Inzaghi cerca il secondo successo consecutivo proprio come aveva fatto sia lo scorso anno che l’anno prima l’Inter di. Al primo anno contiano, i nerazzurri vinsero contro; mentre nell’anno del titolo, furono determinanti i successi contro. Adesso tocca a Inzaghi confermare la buona tradizione degli ultimi anni. Lasarà come sempre ad accompagnare l’Inter per caricarla e tifarla fino all’ultimo minuto. A proposito di ciò, il tifo organizzato nerazzurro ha voluto caricare i tifosi attraverso questo post pubblicato sulla propria pagina Facebook: “HELLAS VERONA – INTER Stadio Bentegodi, 27 Agosto 2021 – ore 20:45″…Ripartiamo alla conquista d’Italia!!! Tutti a Verona!!!!!! – Donec ad metam“.

Fonte: Facebook − L’urlo della Nord