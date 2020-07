Verona-Inter, i nerazzurri di Conte chiamati a vincere: lavoro ad Appiano

Verona-Inter è la sfida in programma giovedì alle ore 21.45 allo stadio Bentegodi, valida per la trentunesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono chiamati a rialzare la testa dopo la brutta sconfitta a San Siro contro il Bologna. Allenamento mattutino per gli uomini di Conte come riportato da “Inter.it”

AL LAVORO – Verona-Inter è la sfida in programma giovedì al Bentegodi alle ore 21-45 e valida per la trentunesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte, reduci dalla brutta e deludente sconfitta casalinga contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, continuano a lavorare in vista della sfida. Allenamento mattutino oggi ad Appiano Gentile con il tecnico nerazzurro costretto ad affrontare l’emergenza a centrocampo a causa delle assenze di Nicolò Barella, Stefano Sensi e Victor Moses.