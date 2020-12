Verona-Inter, i convocati di Juric: due giocatori assenti nell’Hellas

Condividi questo articolo

Photo 201529896

Verona-Inter si giocherà oggi alle ore 18.30, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Il tecnico gialloblù Ivan Juric ha appena diramato la lista dei convocati: assenti, tra i vari infortunati, anche Nikola Kalinic per infortunio e Antonin Barak per squalifica

VERONA-INTER – I CONVOCATI DI JURIC

1 Silvestri

3 Dimarco

4 Veloso

5 Faraoni

6 Lovato

8 Lazovic

9 Salcedo

13 Udogie

14 Ilić

15 Cetin

17 Ceccherini

19 Rüegg

20 Zaccagni

21 Günter

22 Berardi

23 Magnani

25 Pandur

27 Dawidowicz

36 Amione

45 Yeboah

61 Tameze

72 Danzi

90 Colley

99 Bertini

Fonte: HellasVerona.it