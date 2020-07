Verona-Inter, Eriksen e un altro big verso la panchina! Le scelte di Conte

Verona-Inter è la sfida in programma stasera al Bentegodi alle ore 21.45 e valida per la trentunesima giornata di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni di “Sky Sport 24”, Conte è pronto a lasciare in panchina sia Lautaro Martinez che Christian Eriksen

ASSENZE – Verona-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 21.45 allo stadio Bentegodi. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, deve fare i conti con due assenze in difesa, vale a dire Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio (entrambi squalificati, ndr), oltre a quelle di Nicolò Barella, Victor Moses e Stefano Sensi a centrocampo.

FUORI DUE BIG – Se le scelte di Conte in difesa per Verona-Inter sono obbligate, quelle in attacco rischiamo di lasciare fuori sia Christian Eriksen che Lautaro Martinez a favore di Borja Valero e Alexis Sanchez. Secondo “Sky Sport 24”, dunque, l’Inter potrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2 così composto: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lukaku.