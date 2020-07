Verona-Inter Ã¨ la partita di Kumbulla, oggetto del desiderio di mercato – TS

Verona-Inter è la partita di Kumbulla, oggetto del desiderio di mercato – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea come Verona-Inter sia la partita di Marash Kumbulla. Il difensore gialloblù è un obiettivo di mercato nerazzurro.

DERBY PERSONALE – La sfida tra Verona e Inter avrà un sapore particolare per Marash Kumbulla. Il difensore classe 2000 è l’oggetto del desiderio di molti club blasonati. Tra cui appunto i nerazzurri. Sull’albanese potrebbe scatenarsi un’asta. Il suo primo anno da titolare in A lo ha fatto salire agli onori della cronaca come uno dei difensori di prospettiva più forti e completi. Il Verona lo valuta almeno 30 milioni e sa che dalla sua cessione dipenderà il futuro solido della società. Con la possibilità di investire in nuovi talenti. Oltre all’Inter sul giocatore ci sono Juventus, ma anche la Lazio che ha già avviato i contatti.