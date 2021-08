Verona-Inter, Dzeko-Lautaro Martinez dal 1′. Correa a gara in corso – CdS

Questa sera andrà in scena Verona-Inter, gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Inzaghi potrebbe decidere di schierare Dzeko e Lautaro Martinez dal 1′, con il neo-acquisto Correa che partirebbe dalla panchina

ABBONDANZA – In una settimana è cambiato tutto o quasi in casa Inter. Rispetto alla sfida contro il Genoa, preparata in totale emergenza, Inzaghi, per il match contro il Verona di questa sera, può contare su una discreta abbondanza per l’attacco. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” il tecnico starebbe pensando di schierare, dal 1′, la coppia d’attacco Dzeko-Lautaro Martinez: per l’argentino sarebbe l’esordio in questa Serie A, dopo aver saltato la prima giornata per squalifica (e infortunio, ndr). Il neo acquisto Correa, invece, partirà dalla panchina: potrà entrare a gara in corso e sfruttare la sua capacità di cambiare le partite.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport