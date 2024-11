Verona-Inter, previsti diversi cambi! La probabile formazione di Inzaghi

Si avvicina sempre di più Verona-Inter, gara in programma domani alle ore 15.00 allo stadio Bentegodi. Dopo l’allenamento di oggi, alla vigilia, sono diversi i cambi di formazione previsti. Di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi

CAMBI E GESTIONE – Con tante partite in vista, iniziando proprio da Verona-Inter, Simone Inzaghi deve pescare a piene mani nella rosa a sua disposizione per gestire al meglio i propri giocatori. Per questo, dopo l’allenamento della vigilia della sfida dello stadio Bentegodi, sono diversi i cambi previsti in formazione. Partendo dalla difesa, per esempio, dove Yann Bisseck dovrebbe prendere il posto di un Benjamin Pavard convocato dalla Francia per la scorsa sosta delle nazionali. A destra spazio per Matteo Darmian al posto di Denzel Dumfries. Occhio anche a sinistra, con il rientrante Carlos Augusto in vantaggio su Federico Dimarco per una maglia da titolare. A centrocampo cambio obbligato: fuori l’infortunato Hakan Calhanoglu, dentro al suo posto Kristjan Asllani, che avrà così un’altra grande chance per imporsi in squadra. Davanti riposo per il capitano Lautaro Martinez, dentro Mehdi Taremi.

Verona-Inter, la probabile formazione di Simone Inzaghi. Occhio a una sorpresa ‘clamorosa’!

POSSIBILE SORPRESA – Una sorpresa, però, che si fa spazio nelle ultime ore per Verona-Inter, è proprio in attacco. Con Joaquin Correa provato proprio a fianco di Marcus Thuram. Difficile in ogni caso vederlo dal primo minuto, più probabile però che possa scendere in campo a gara in corso. Ed è anche per questo che Simone Inzaghi lo ha voluto provare nell’allenamento di oggi.

PROBABILE FORMAZIONE – Per tirare le somme, questa è la formazione probabile di Simone Inzaghi per Verona-Inter di domani: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.