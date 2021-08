Verona-Inter, Di Francesco punta su Zaccagni. Pronta novità tra i pali – TS

Verona-Inter è in programma questa sera alle 20:45. Eusebio Di Francesco, allenatore degli scaligeri, si affiderà a Zaccagni a centrocampo. Novità tra i pali

IN CAMPO – Verona-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45. Per la sfida Eusebio Di Francesco, tecnico dei gialloblu, recupera dei pezzi importanti. A cominciare dalla porta dove, il giovane Pandur, schierato nella prima giornata contro il Sassuolo, verrà sostituito da Montipò, arrivato dal Benevento per sostituire il partente Silvestri. Rientra anche Faraoni, ex Inter, che riprende il suo posto nella corsia di destra. A centrocampo, al posto dello squalificato Veloso, pronti Ilic e Tameze. A supporto di Kalinic, unica punta, ci saranno Zaccagni e Barak con il neo-acquisto Simeone pronto a subentrare.

Fonte: Antonio Spadaccino – Tuttosport