Verona-Inter, Conte schiererÃ  gli stessi? Un solo dubbio per lui – Sky

Verona-Inter, Conte schiererà gli stessi? Un solo dubbio per lui – Sky

Antonio Conte Inter

In Verona-Inter (domani alle 18.30) Conte potrebbe schierare la stessa formazione di domenica scorsa. Il tecnico nerazzurro ha un solo dubbio, secondo quanto riporta “Sky Sport”.

CERTEZZE – Verona-Inter di domani potrebbe vedere quasi lo stesso undici nerazzurro sceso in campo contro lo Spezia. Antonio Conte intende con ogni probabilità affidarsi alle sue certezze. Il tecnico vuole trovare a tutti i costi la settima vittoria consecutiva. Così da chiudere al meglio 2020, dopo un avvio di stagione titubante. Ecco perché domani la formazione non subirà affatto grandi cambiamenti. La difesa si è ormai registrata, e contro la squadra di Ivan Juric Conte non intende assumersi rischi. In avanti il discorso è superfluo, alternative non ve ne sono. Sugli esterni verranno poi confermati Achraf Hakimi e Ashley Young. A centrocampo spazio ancora agli insostituibili Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. L’unico dubbio del tecnico riguarda il nome di chi completerà la mediana. Contro lo Spezia partì titolare Roberto Gagliardini, sostituito poi all’intervallo da Stefano Sensi. Probabile invece che domani dal 1′ vedremo Arturo Vidal. Col numero 12 pronto a subentrare per aumentare il tasso tecnico nel momento della necessità.