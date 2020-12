Verona-Inter, Conte prepara la sorpresa: cambio modulo per Perisic – Sky

Verona-Inter può far segnare una novità nell’undici iniziale dell’Inter. Come riportato da “Sky Sport”, Conte sta pensando di schierare Perisic titolare ma in un ruolo insolito

RIVOLUZIONE OFFENSIVA – Possibile sorpresa tattica in casa Inter, dopo l’unico allenamento di ieri. In base a ciò che ha provato Antonio Conte alla vigilia, l’ipotesi è vedere Ivan Perisic titolare ma non da esterno sinistro a tutta fascia nel solito 3-5-2. Il jolly croato in Verona-Inter (vedi probabili formazioni) potrebbe vincere il ballottaggio con Arturo Vidal e giocare al suo posto. Da trequartista sul centro-sinistra in caso di 3-4-2-1 o addirittura da ala nel 3-4-3, una novità per l’Inter di Conte. Sarà Perisic l’arma tattica dell’Inter contiana a Verona?