Verona-Inter: Conte nel fortino di Juric per tornare a correre

I nerazzurri di Antonio Conte hanno un rendimento favoloso in trasferta. Questa sera, ore 21.15, faranno visita alla coriacea formazione di Ivan Juric. Verona-Inter è la sfida tra due compagini che hanno estremo bisogno di punti per motivazioni diverse

OBIETTIVI – Verona-Inter è gara chiave per le ambizioni delle squadre di Antonio Conte e Ivan Juric. I nerazzurri hanno l’occasione per accorciare sulla Lazio e tenere a debita distanza l’Atalanta. Di contro, gli scaligeri vogliono coronare una stagione gloriosa guardando l’Europa con gli occhi a cuoricino. Traguardo obiettivamente complesso, vista anche la nuova vena del Milan, ma sognare non costa nulla.

BILANCIO – I precedenti, tuttavia, non sorridono alla formazione gialloblu. Verona e Inter si sono affrontate 57 volte in Serie A. I veneti hanno vinto soltanto 4 volte. Ben 33 i successi dei nerazzurri con 20 pareggi a corredo. Tra l’altro, il Verona non batte l’Inter in campionato dal 1992. Il club veneto ha inoltre subito almeno due gol nelle ultime sette partite casalinghe contro l’Inter (in Serie A), non segnando neanche una rete in tre di queste.

NUMERI – Un dato che fa sperare certamente gli scaligeri riguarda il rendimento interno. Juric ha collezionato 27 punti in 15 partite al Bentegodi: numeri davvero impressionanti. L’Inter, dal canto suo, ha bisogno di invertire una fallace tendenza di questo campionato. I nerazzurri sono infatti la terza squadra per punti persi da situazione di vantaggio. Solo Brescia e Torino hanno perso più punti dell’Inter in questa particolare classifica. La squadra di Antonio Conte ha preso una brutta piega nelle ultime uscite post-lockdown: 3 KO nelle ultime 7 partite. Lo stesso numero di sconfitte delle 35 partite precedenti in questa stagione. Verona-Inter sarà ghiotta occasione di riscatto.