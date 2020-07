Verona-Inter, Conte con Skriniar e Godin. Juric senza Borini: le probabili – CdS

L’Inter di Antonio Conte tra due giorni, esattamente giovedì sera, sarà subito impegnata contro il Verona allenato da Ivan Juric che dovrà fare a meno di Borini perché indisponibile. Conte dovrà fare i conti con due emergenze.

LE ULTIME – Doppia emergenza per l’Inter di Antonio Conte in vista della trasferta contro il Verona: a centrocampo il tecnico leccese dovrà fare a meno degli infortunati Stefano Sensi e Nicolò Barella, considerando anche Matìas Vecino da poco recuperato e non al meglio per disputare una partita da titolare, per questo motivo dovrebbe scendere in campo ancora Roberto Gagliardini in coppia con Marcelo Brozovic. In difesa invece non ci sarà Alessandro Bastoni per squalifica e Danilo D’Ambrosio anche lui squalificato per somma ammonizioni. In compenso però il tecnico potrà contare sul ritorno di Milan Skriniar dalla triplice squalifica, e Diego Godin sul centro-destra. Per Ivan Juric invece niente da fare per Borini, al suo posto Zaccagni agirà con Pessina dietro le spalle dell’unica punta Di Carmine. Di seguito le probabili formazioni in vista della sfida di giovedì sera.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

Fonte: Corriere dello Sport.