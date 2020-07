Verona-Inter, Conte con gli uomini contati in difesa. Sanchez in attacco?

In vista di Verona-Inter in programma questa sera alle 21:45, ultimi dubbi di formazione ancora da sciogliere per Antonio Conte che in difesa avrà gli uomini contati. Alexis Sanchez in attacco insidia Lautaro Martinez.

I BALLOTTAGGI – Antonio Conte perde Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio (entrambi per squalifica) e in compenso recupera Milan Skriniar che ritorna proprio da una squalifica. Dall’altra parte prenderà posto Diego Godin, e in panchina a disposizione il solo Andrea Ranocchia. A centrocampo il ballottaggio sarà ancora una volta tra Roberto Gagliardini e Borja Valero, con il primo in vantaggio sullo spagnolo ma attenzione a Matìas Vecino che potrebbe comunque entrare a partita in corso. A sinistra il ballottaggio è tra Cristiano Biraghi e Ashley Young che oggi compie gli anni (vedi articolo). In attacco a far coppia con Romelu Lukaku, Alexis Sanchez insidia ancora una volta Lautaro Martinez, che non sta attraversando proprio un buon momento. L’argentino comunque resta al momento resta in vantaggio (QUI le probabili).

Ecco la probabile formazione dell’Inter con i ballottaggi (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar, Candreva, Brozovic, Borja Valero/Gagliardini, Young/Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez/Sanchez.