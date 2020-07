Verona-Inter, Conte col dubbio centrocampo: chance per Vecino?

In Verona-Inter (giovedì alle 21.45) Conte dovrà schierare la rosa tenendo conto della situazione in infermeria (e non solo). Se in difesa le scelte sono obbligate, a centrocampo i ballottaggi non aumentano. Da valutare ancora la condizione di Matias Vecino, che torna disponibile.

RITORNO – Verona-Inter vedrà il ritorno di Matias Vecino nella distinta dei nerazzurri. L’uruguaiano sembra aver superato i problemi al menisco che lo hanno tenuto fermo nelle ultime settimane. Un ritorno importante per Antonio Conte, che apprezza il dinamismo dell’uruguaiano. Nella mediana che affronterà il Verona l’unica certezza è Marcelo Brozovic, tornato – finalmente – titolare contro il Bologna. L’Inter e il suo equilibrio non possono prescindere dal regista croato, punto fisso del centrocampo anche nella gara di giovedì prossimo. Al suo fianco le scelte per Conte sono limitate. Roberto Gagliardini potrebbe infilare la settima presenza consecutiva, nonostante alcuni momenti grigi nelle ultime prestazioni. La prima alternativa sarebbe Borja Valero, che tuttavia il tecnico preferisce ad inserire in corsa. Nelle rotazioni potrebbe quindi rientrare Vecino, che proprio all’andata contro il Verona segnò il gol del pareggio. Le condizioni del numero 8 sono ancora da valutare, il timore è che possa avere meno di un tempo nelle gambe. Lo scenario più probabile, al momento, vede Gagliardini partire nuovamente titolare, con Vecino che entra in corso.