Verona-Inter, ciao alla sosta! Le scelte di Inzaghi (con trittico in vista)

Verona-Inter è il segnale che la terza sosta per le nazionali è giunta al termine e che ora arriva il momento di concentrarsi soltanto su Serie A e Champions League. Proprio in tal senso, con il prossimo arduo trittico in vista, Simone Inzaghi studia le scelte per la gara del Bentegodi.

PROSSIMI IMPEGNI – Da Verona a Firenze passando per la gara interna contro il Red Bull Lipsia. Un trittico di partite importanti il prossimo per l’Inter, che può salutare la terza sosta per le nazionali con soltanto Hakan Calhanoglu in dubbio dopo il problema muscolare accusato nel primo tempo di Turchia-Galles. Ritrovando, in tutto questo, anche Carlos Augusto recuperato dopo l’infortunio occorsogli a Berna contro lo Young Boys e un Tajon Buchanan già sceso in campo per qualche minuto con la maglia del Canada. Tre partite da affrontare al meglio e, per questo, Simone Inzaghi valuta le sue possibili scelte proprio per Verona-Inter, tenendo in considerazione il quadro complessivo della situazione.

Verona-Inter apre il prossimo mini-ciclo nerazzurro: le scelte al vaglio di Simone Inzaghi

VALUTAZIONI DI FORMAZIONE – Oltre al grosso punto interrogativo, come detto, legato al possibile utilizzo o meno di Hakan Calhanoglu, resta sempre – come in questi casi – il dubbio legato a Lautaro Martinez. Per lui due gol in due partite con la maglia dell’Argentina, ma non si può ignorare chiaramente la fatica legata al lungo viaggio di rientro e i pochi allenamenti con la squadra in queste settimane. Se non dovesse esserci lui, spazio finalmente dal primo minuto per Mehdi Taremi. Anche se, considerando la gestione dei suoi attaccanti, è più probabile che l’argentino sia comunque in campo sabato, con l’iraniano dal primo minuto nella sfida di martedì contro il Red Bull Lipsia in UEFA Champions League. Per il resto, difficile pensare a grossi stravolgimenti di formazione.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa, dunque, la probabile formazione di Simone Inzaghi per Verona-Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.