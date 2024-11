Verona-Inter, biglietti in vendita! Tutti i dettagli per il settore ospiti

L’Hellas Verona FC ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per la sfida contro l’Inter, valida per la 13ª giornata della Serie A Enilive 2024/25. Il match si disputerà sabato 23 novembre, alle ore 15, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

INFORMAZIONI TIFOSI IN TRASFERTA – I biglietti di Verona-Inter sono disponibili dalle 10 di ieri, 18 novembre, sia online che sul sito ufficiale di TicketOne, che nei punti vendita fisici affiliati. Il club sottolinea che TicketOne è l’unico canale autorizzato per la vendita online, avvisando i tifosi dei rischi legati agli acquisti effettuati tramite siti non ufficiali, che non garantiscono tutela in caso di controversie. Per i tifosi dell’Inter è prevista la possibilità di acquistare i biglietti per la Curva Nord, dedicata al settore ospiti. La vendita, al costo di 45 euro (commissioni escluse), seguirà regole specifiche imposte dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. L’accesso ai biglietti per il settore ospiti sarà riservato esclusivamente ai possessori della tessera di fidelizzazione ‘Siamo noi’ di FC Internazionale. I titoli di ingresso saranno acquistabili fino alle ore 19 di venerdì 22 novembre, salvo esaurimento posti.