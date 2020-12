Verona-Inter, allenamento della vigilia per i gialloblù di Juric: il programma

Verona-Inter è la sfida in programma domani alle ore 18.30, valida per la quattordicesima giornata di Serie A. I gialloblù di Juric hanno svolto oggi una seduta di allenamento mattutina. Di seguito il report

LAVORO DELLA VIGILIA – Verona-Inter è la sfida in programma domani alle ore 18.30 e valida per la quattordicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta natalizia. I gialloblù di Ivan Juric si sono ritrovati in mattinata per l’allenamento della vigilia. La squadra ha svolto prima un riscaldamento tecnico, a seguire lavoro tattico e per chiudere una partitella a campo intero, a minutaggio ridotto.

